Луческу треба йти з Динамо - ТаТоТаке

Михайло Співаковський та Андрій Сеньків захоплюються чемпіонством Динамо та визначають головні причини того, що трапилося. Хто більше вплинув на ситуацію: сила киян чи слабкість Шахтаря? Що буде далі? Куди йти Луческу?

Крім того, у випуску - жалюгідний Шахтар, відповідь Сеньківа Руслану Костишину, інсайди про Епіцентр та Вакулу з Тайсоном, хто в збірній України замінить Мораеса?

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