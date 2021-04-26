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Луческу треба йти з Динамо - ТаТоТаке

Сьогодні 12:02 Valeriy Ruchka 673 0
Луческу треба йти з Динамо - ТаТоТаке

Михайло Співаковський та Андрій Сеньків захоплюються чемпіонством Динамо та визначають головні причини того, що трапилося. Хто більше вплинув на ситуацію: сила киян чи слабкість Шахтаря? Що буде далі? Куди йти Луческу? 

Крім того, у випуску - жалюгідний Шахтар, відповідь Сеньківа Руслану Костишину, інсайди про Епіцентр та Вакулу з Тайсоном, хто в збірній України замінить Мораеса? 

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