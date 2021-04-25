 Берінчик і Лобов провели дуель поглядів. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Берінчик і Лобов провели дуель поглядів

Сьогодні 21:01 Valeriy Ruchka 205 0
Берінчик і Лобов провели дуель поглядів

Джерело - Чемпiон.

Український боксер Денис Берінчик (15-0, 9 КО) провів першу битву поглядів з ексбійцем UFC Артемом Лобовим. Подія відбулася в Києві в рамках української ліги кулачних боїв Mahatch.

Боксер і боєць кілька секунд дивилися один одному в очі, після чого Берінчик схопив суперника за потилицю, а той у відповідь його підняв на руках. Але все це пройшло без злоби з хорошим настроєм.

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