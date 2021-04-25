Жах в UFC. Боєць зламав ногу під час бою. ВІДЕО 18+

Джерело - Чемпiон.

У Джексонвіллі відбувся турнір UFC 261, в основному карді якого зустрічалися Кріс Вайдман і Юрайя Холл.

Поєдинок завершився вже на 17-й секунді технічним нокаутом. Ексчемпіон UFC Вайдман зламав праву ногу, проводячи лоукік.

Відзначимо, що з Вайдманом траплявся вже такий епізод. У 2013 році в бою з ним Андерсон Сілва проводячи такий же лоукік, отримав страшний перелом ноги.

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