Джерело - Чемпiон.
Український боксер Василь Ломаченко показав, як тренує свої потужні удари на різних знаряддях.
Ломаченко тренується в Україні, у рідному місті Білгород-Дністровський.
У своєму останньому поєдинку, який відбувся 17 жовтня 2020 року, Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одностайним рішенням суддів.
Ім'я наступного суперника Ломаченка поки офіційно не називалося.
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