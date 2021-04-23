Джерело - Чемпiон.

Український боксер Василь Ломаченко показав, як тренує свої потужні удари на різних знаряддях.

Ломаченко тренується в Україні, у рідному місті Білгород-Дністровський.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 17 жовтня 2020 року, Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу одностайним рішенням суддів.

Ім'я наступного суперника Ломаченка поки офіційно не називалося.

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