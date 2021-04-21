Ви проти команди уболіваєте: Бущан жорстко поспілкувався з ультрас Динамо

Голкіпер Динамо і збірної України Георгій Бущан звернувся до ультрас київського клубу, які після перемоги над Агробізнесом (3:0) у півфіналі Кубка України вимагали відставки головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

"Говорять, що тільки дурні не змінюють своєї думки. Ви не розумієте цього, ні? Ви проти команди вболіваєте. В першу чергу. Причому тут те, що раніше було? Ми сьогодні живемо", — сказав Бущан ультрас.

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