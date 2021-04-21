Джерело - Чемпіон.

Український нападник Коньяспора Артем Кравець забив гол у ворота Різеспора Миколи Морозюка в 36 турі турецької Суперліги.

Кравець вийшов на заміну на 76-й хвилині, а за 10 хвилин відзначився взяттям воріт. Гра завершилася перемогою команди Морозюка - 5:3. Це 7-й гол Кравця в 27 іграх чемпіонату.

No confronto entre o Rizespor de Morozyuk e o Konyaspor de Artem Kravets, o Rizespor se saiu melhor e venceu por 5-3. Mas Artem Kravets marcou esse gol aí.



Já são 9 gols e 2 assistências do ucraniano na Super Lig 🇹🇷pic.twitter.com/CxskzuhGZd — Ucrânia FC 🇺🇦🇧🇷 (@ucraniafc) April 20, 2021

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