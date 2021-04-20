Уболівальник Портленда поставив у букмекерській конторі будинок на улюблену команду

Джерело - allbasketball.

Уболівальник команди НБА Портленд Трейл Блейзерс поставив у букмекерській конторі власний будинок на 42 перемоги в сезоні улюбленої команди.

"Залишуся відданим шанувальником, навіть якщо доведеться жити на горищі або на вулиці", - написав користувач Lord Tree Sap.

Лідер команди Дем'єн Ліллард відповів:

"Тебе зрозумів".

Наразі Портленд посідає 6 сходинку в Західній конференції, маючи 32 перемоги в 56 іграх. Таким чином, для перемоги вболівальнику потрібно ще 10 звитяг Блейзерс у 16 матчах. Зазначимо, календар у Піонерів дуже складний.

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