Що це було? Сину Кадирова присудили дуже дивну перемогу в бою

На боксерському турнірі Час Легенд 6 відбувся бій між Асланом Біттіровим і Адамом Кадировим. У другому раунді після розміну суддя зупинив поєдинок і зафіксував нокдаун у Біттірова.

Арбітр вирішив до 10, а секунданти Біттірова викинули в ринг білий рушник. 13-річному синові Рамзана Кадирова присудили перемогу технічним нокаутом і вручили пояс. Після поєдинку Адама привітав з перемогою чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями IBF і WBC Артур Бетербієв.

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