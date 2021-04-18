 Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул | Блоги | Champion.com.ua
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Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул

Сьогодні 17:27 Valeriy Ruchka 234 0
Український супертяж нокаутував суперника на 1-й хвилині і завоював свій перший чемпіонський титул

Український суперважковаговик Олександр Захожий (15-0, 11 КО) завоював свій перший чемпіонський титул у професійній кар'єрі, ставши володарем пояса WBC Francophone.

На вечорі боксу в Німеччині 24-річний уродженець Запоріжжя добув дострокову перемогу над колишнім співвітчизником Сергієм Вервейком (11-5, 7 КО), який нині представляє Польщу.

Зустріч тривала трохи більше хвилини. Після обережного початку Олександру джебом вдалося дістати опонента. Той почався хитатися, і українець вдало розвинув свою перевагу. Кілька бічних і аперкот відправили Вервейка на канвас рингу.

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