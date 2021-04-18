У Динамо пояснили, чому Шахтар поступився в класничному

Глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк прокоментував перемогу над Шахтарем.

"Коли на початку весняної частини сезону київський Шахтар показував дуже невпевнену гру і втрачав очки ніхто окрім мене не зауважив справжньої причини цього. Я ж ще у першій половині березня пояснив в чому причина – на пік форми Шахтар мав вийти 11 квітня, на яке був запланований головний матч сезону Маріуполь - Шахтар.

Тоді на це мало хто зважив, а я не став наполягати. Тому що життя довело, що я тоді мав рацію. Саме у грі проти Маріуполя ми побачили найкращий виступ Шахтаря цього року. Впевнена перемога 3:0 із блискучою грою Мораеса це підтвердила.

Звісно, що подібний двобій забрав у команди всі фізичні і моральні сили, яких не залишилось на гру проти Динамо, яке не має у чемпіонаті настільки принципового суперника, яким є для Шахтаря команда Маріуполь. Я би вже тепер передбачив день наступного виходу Шахтаря на пік форми, але не можу цього зробити бо не знаю коли саме шахтар зіграє з Маріуполем наступного сезону",- написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.