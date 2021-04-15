Грузинський боєць ММА: Рідна Україно, все буде добре

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе (8-1) висловив слова підтримки Україні.

"Продовжую стежити за розвитком подій в нашій країні. Я завжди вважав і вважаю, що Україна - це неподільна і єдина держава, яка має право самостійно вирішувати всі конфліктні ситуації на своїй землі.

Ті силові, агресивні методи, які наші сусіди намагаються використовувати проти України, Грузії та ряду інших країн - вважаю категорично неприйнятними.

Я сподіваюся, що знайдуться способи для розв'язання цього питання іншими методами. Я зараз схвильований, намагаюся бути максимально коректним.

У мене багато друзів у Росії, не хочу показати, що я проти росіян або російського народу - ні, я проти російської політики.

Рідна Україно, як би не було, все буде добре", - написав Долідзе.