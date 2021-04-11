Джерело - Чемпiон.

Чудовий матч видали українці Роман Безус і Роман Яремчук в 33-му турі чемпіонату Бельгії, в якому Гент брав Шарлеруа. Наші співвітчизники вийшли в стартовому складі і вже до 8-ї хвилини забезпечили перевагу господарів у два м'ячі.

Спочатку Яремчук асистував Безусу і той відкрив рахунок, а через чотири хвилини останній реалізував пенальті. Зауважимо. що український півзахисник не забивав за Гент з лютого 2020 року.

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