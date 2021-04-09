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У гравця Карпат украли футболку прямо під час гри. Злодія знайшли

Сьогодні 18:20 Valeriy Ruchka 394 0
У гравця Карпат украли футболку прямо під час гри. Злодія знайшли

Джерело - Чемпiон.

У матчі другої ліги між Карпатами Галич і Епіцентром нападник господарів відкрив рахунок на 62-й хвилині.. Під час святкування, гравець на емоціях зірвав із себе майку і викинув її в сторону глядачів. Здавалося б, в цих діях немає нічого незвичайного, проте після святкування форвард Карпат не зміг її знайти.

Майка виявилася у керівника Львова Романа Михайліва, який спостерігав за матчем. Після того як всі посміялися, нападнику її повернули.

Матч, до слова, так і закінчився 1:0 на користь Карпат.

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