У гравця Карпат украли футболку прямо під час гри. Злодія знайшли

Джерело - Чемпiон.

У матчі другої ліги між Карпатами Галич і Епіцентром нападник господарів відкрив рахунок на 62-й хвилині.. Під час святкування, гравець на емоціях зірвав із себе майку і викинув її в сторону глядачів. Здавалося б, в цих діях немає нічого незвичайного, проте після святкування форвард Карпат не зміг її знайти.

Майка виявилася у керівника Львова Романа Михайліва, який спостерігав за матчем. Після того як всі посміялися, нападнику її повернули.

Матч, до слова, так і закінчився 1:0 на користь Карпат.

Курйоз, вартий, щоб дочекатися 😂😂😂

Форвард "Карпат" (Галич) забиває "Епіцентру", на радощах зриває з себе футболку, отримує очікувану жовту картку і...

...А де вона?

"Поцупив" амуніцію один із керівників ПФК "Львів" Михайлів, і після загального сміху повернув голеадору. pic.twitter.com/0WdDvLora4 — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) April 9, 2021

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