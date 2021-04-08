У Усика забрали автомобіль в центрі Києва

Зірковий український боксер Олександр Усик у прямому ефірі в Instagram розповів, що його автомобіль було евакуйовано в центрі Києва через неправильне паркування.

"Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно. Я пішов за своїм автомобілем.

Повинен бути знак, що тут стоянка заборонена. Знака не було, автомобіль не заважав, стояв збоку, як і багато інших, але забрали мій

Може, інспектору не сподобався автомобіль цієї марки. Або особисто я йому не подобаюся, і він побачив, що я поставив, і таке упереджене ставлення. Це вже учетверте чи вп'яте. Серйозно. Ті машини, які реально заважають і стоять на бордюрах і пішохідних переходах, там усе нормально.

Буде мені урок, що більше там не треба ставити автомобіль, оскільки він може вiд'їхати. Але так не хотілося займатися такою дурістю і три години їздити забирати машину. Але знака ж не було ніякого, це найбільше зачіпає", - заявив Олександр.