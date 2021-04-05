 Про Володимира Кличка зняли новий фільм | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ
Вчора 21:26 2088
Луческу - найкращий тренер 20-го туру УПЛ
Сьогодні 15:09 406
Бондаренко — найкращий гравець 20-го туру УПЛ
Сьогодні 11:57 329
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5, Костюк та Завацька покращили свої позиції
Сьогодні 10:57 662
Конотоп завоювала золото Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Вчора 22:58 1654
Будівельник переміг Черкаських Мавп і завоював Кубок України
Вчора 20:11 567
Шахтар упевнено переміг Ворсклу у 20 турі УПЛ
Вчора 18:54 753
Минай зіграв внічию з Колосом у 20 турі УПЛ
Вчора 15:51 525
Кополовець завершив кар'єру футболіста
Вчора 13:56 1323
Маліновський потрапив до команди тижня Серії А
Вчора 13:10 811
Блоги
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі
Три роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
03.04.2021 11:19 5724
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших
День Ліги чемпіонів. Цього дня з'явився турнір найсильніших Valeriy Ruchka
03.04.2021 10:17 666
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото
Британська футболістка з розкішними формами почала заробляти інтимними фото Андрій Твердохліб
02.04.2021 18:20 3857
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті
Ми одна команда! Легенди українського спорту взяли участь у соціальному проєкті Андрій Твердохліб
02.04.2021 17:57 687
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду
Світоліна стала обліччям всвітньовідомого ювелірного бренду Андрій Твердохліб
02.04.2021 13:39 4634
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:52 Футбол Чорноморець розгромив Прикарпаття у 20 турі Першої ліги 131
18:46 Баскетбол Звонов: Завжди готовий грати за збірну України 144
18:33 Футбол З Луніном, але без Рамоса: Реал оголосив заявку на матч проти Ліверпуля 305
18:20 Футбол Агент спростував повернення Дентіньйо у Бразилію 230
18:06 Блог Про Володимира Кличка зняли новий фільм 153
17:54 Футбол ВПК-Агро переміг Оболонь, Кристал зіграв внічию з Альянсом у 20 турі Першої ліги 173
17:42 Бокс Помер легендарний коментатор боксу 676
17:25 Футбол Луческу двічі відмовив збірній Румунії 637
17:09 Футбол Верес обіграв Кремінь, нічия Агробізнеса та Волині у 20 турі Першої ліги 446
16:57 Футбол ПСЖ - Лілль 0:1. Огляд матчу 371
16:44 Футбол Леоненко: У другому таймі Динамо повністю переграло Олександрію 1103
16:30 Футбол Тренер Миная пояснив роль Севідова у клубі 629
16:15 Футбол Шевчук: Шахтарю не вистачало Степаненка 640
16:13 ЄВРО 2021 з бадмінтону Одна з найдавніших ігор на Землі. Історія бадмінтону 486
15:53 Футбол Полісся та Металіст 1925 розписали безгольову нічию в 20 турі Першої ліги 533
15:39 Футбол Монако - Мец 4:0. Огляд матчу 538
15:29 Блог Регламент не для усіх. Хокейний клуб викинули з чемпіонату 531
15:25 Футбол Сімеоне прокоментував поразку від Севільї 753
15:09 Футбол Луческу - найкращий тренер 20-го туру УПЛ 406
14:55 Футбол Засуха: Давайте будемо платити арбітрам по 100 тисяч гривень з команди 1108
14:41 Футбол Баєр - Шальке 2:1. Огляд матчу 662
14:29 Футбол Рамос: Мені здається, що я нескоро завершу кар'єру 823
14:14 Теніс Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 70 позицій, Звєрєв обійшов Федерера 1004
14:00 Блог Скандал в Іспанії. Футболісти Валенсії пішли з поля через расизм 971
13:54 Футбол Реал - Ейбар 2:0. Огляд матчу 723

Про Володимира Кличка зняли новий фільм

Сьогодні 18:06 Valeriy Ruchka 153 0
Про Володимира Кличка зняли новий фільм

Джерело - Чемпiон.

Легендарний український боксер, переможець Олімпіади-1996 року, член Міжнародного залу боксерської слави Володимир Кличко став головним героєм чергового фільму проєкту BecomingX

Фільм, присвячений видатному спортсмену і відомому філантропові вийшов з девізом: "Що потрібно, щоб домінувати в спорті". Творці картини заявляють, що хотіли з незвичайного боку показати одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги.

Як стверджують засновники проєкту, їх мета - допомогти в створенні світу, де кожен зможе реалізувати свій потенціал. "Ми стурбовані тим, що багато людей вважають, що" успіх "залежить від того, скільки грошей ви заробляєте, від машини, яку ви керуєте, або від того, скільки лайків ви отримаєте в соціальних мережах. Ми стурбовані тим, що "талант" розглядається як якась міфічна генетична сила, якою володіють далеко не всі, а не як результат рішучості, важкої роботи і досвіду. Ми стурбовані тим, що наші системи освіти недостатньо добре готують молодих людей до майбутнього. Найбільше нас турбує те, що більшість людей не усвідомлюють, чого вони дійсно можуть досягти. Отже, ми вирішили це змінити ", - стверджують творці фільму.

Відзначимо, героями попередніх картин компанії стали в тому числі Ченнінг Татум, Джулія Робертс, Бір Гріллс, Роджер Федерер. Всього BecomingX створила 16 картин.

Фільм про Володимира Кличка - тут.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()