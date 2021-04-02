 Цікаві факти про бадмінтон | Блоги | Champion.com.ua
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Цікаві факти про бадмінтон

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Цікаві факти про бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

У Києві з 27 квітня по 2 травня відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону. Бадмінтон одна з напопулярніших і доступніших ігор світу. Більшість людей хоча раз у житті брала в руки бадмінтонну ракетку, принаймні під час свого дозвілля. Також бадмінтон одна з найдавніших ігор світу, про що свідчать малюнки на стародавніх амфорах.

Історія сучасної гри в бадмінтон починають свою історію кілька століть тому і з'явився він від індійської гри, що має назву "Пуне". Побувавши в 1872 р в Індії англійський герцог Бофорт по поверненні додому привіз із собою м'яч з пір'ям і ракетки. Потім, він продемонстрував гру публіці, і вона полюбилася багатьом людям і отримала назву бадмінтон. Перші правила гри були створені в 1887 році. На початку минулого століття почали проводити міжнародні турніри з гри в бадмінтон. З бадмінтону була організована Міжнародна Федерація в 1934 році, яка в даний час включає в себе 148 членів-держав, у тому числі Ірландію, Англію, Уельс і Шотландію.

Зібрали для вас найцікавіші факти про біатлон:

Бадмінтон — найшвидший ракеточний вид спорту: швидкість польоту волана може досягати 270 км/год;

• Максимальна кількість ударів, зафіксована в матчі — 19 725;

• Бадмінтоніст високого класу може грати на пульсі 200 ударів на хвилину й навіть більше;

• За даними світової статистики, бадмінтоном захоплюється кожна 50-та людина в світі;

• Найтриваліший матч у бадмінтоні відбувався протягом 2 годин 41 хвилини. Цей рекорд було встановлено на Badminton Asia Championships 2016 у півфіналі жіночого парного розряду;

• За рівнем інтенсивності фізичного навантаження бадмінтон входить до світового топ-10;

• Бадмінтон входить до програми підготовки космонавтів;

• За статистичними даними в світі кожен п'ятдесятий людина грає в бадмінтон;

• За одну гру гравець пробігає близько 10 км., І настрибує близько 1000 м. А воланчик відбивається близько 400 разів;

• Професіонали встигають обмінятися 7 помахами протягом 10 секунд;

• Найбільший призовий фонд серед європейських турнірів на YONEX DENMARK OPEN – $ 700 000. YONEX ALL ENGLAND OPEN ($ 550 000) – один з найстаріших і найпрестижніших бадмінтонних турнірів;

• У 1985 році вченими було проведено порівняння між матчами на турнірі з великого тенісу Wimbledon і Чемпіонатом світу з бадмінтону. В одиночній грі в середньому тенісист пробігав близько 3-ох кілометрів, в той час як бадмінтоніст за матч долав 6 км. Так, гравець в бадмінтон пробігає в матчі, який в 2 рази коротше тенісного дистанцію в 2 рази більше.

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