 Арбітр знепритомнiв під час матчу у відборі Кубку африканських націй. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Арбітр знепритомнiв під час матчу у відборі Кубку африканських націй

Сьогодні 13:41 Valeriy Ruchka 499 0
Арбітр знепритомнiв під час матчу у відборі Кубку африканських націй

Джерело - Чемпiон.

Арбітр Чарльз Булу не зміг допрацювати в матчі кваліфікації Кубку африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в івуарійському місті Абіджан.

34-річному рефері на 80-й хвилині за рахунку 3:1 стало зле. Його захитало, після чого за допомогою футболістів він ліг на газон.

Пізніше медики на ношах забрали Булу з поля в автомобіль швидкої допомоги.

Оскільки четвертий суддя був із Кот-д'Івуару і не міг працювати на поєдинку, гру було завершено достроково, а рахунок 3:1 було визнано остаточним.

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