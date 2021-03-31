Джерело - Чемпiон.

Арбітр Чарльз Булу не зміг допрацювати в матчі кваліфікації Кубку африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в івуарійському місті Абіджан.

34-річному рефері на 80-й хвилині за рахунку 3:1 стало зле. Його захитало, після чого за допомогою футболістів він ліг на газон.

Пізніше медики на ношах забрали Булу з поля в автомобіль швидкої допомоги.

Оскільки четвертий суддя був із Кот-д'Івуару і не міг працювати на поєдинку, гру було завершено достроково, а рахунок 3:1 було визнано остаточним.

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