Вайт - Повєткін: відео бою

Джерело - Чемпiон.

27 березня, в Гібралтарі відбувся бій-реванш за пояс тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі. На ринг вийшли росіянин Алєксандр Повєткін (36–2–1, 25 KO) та британець Ділліан Вайт (27–2, 18 KO).

Потужна атака Вайта в 4-му раунді призвела до нокауту. Повєткін опинивився на помості, і рефері зупинив бій. Реванш відбувся, і, здобувши переконливу перемогу, поясом WBC заволодів Ділліан Вайт.

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