Джерело - Чемпіон.

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджи Буффон побажав удачі Гергоію Бущану напередодні гри проти збірної Франції.

"Привіт Георгію, це ДжиДжи Буффон. Сподіваюся, ти впізнав мене. Хочу побажати тобі яскравої кар'єри, я пригадую нашу зустріч - ти тоді попросив зробити спільне фото, мені було нажзвичайно приємно! Я тоді подумав: такий молодий голкіпер, а вже пройшов великий шлях у футболі. Але в тебе ще стільки всього попереду. Я раджу тобі досягти свого максимуму, вірю в тебе, до зустрічі! Удачі тобі від ДжиДжи", - сказав Буффон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua