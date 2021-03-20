Одного разу зірка НБА сказав: я не хочу провести десять сезонів і померти в 40 років. Не повірите: він провів десять сезонів і помер в 40 років

Джерело - Чемпiон.

Піт Маравич - один з міфів НБА. Найталановитіший захисник студентських ліг, який не вигравав великих індивідуальних титулів, але п'ять разів брав участь у матчі всіх зірок. А на ютубі хайлайти гри Маравича збирають мільйони переглядів.

Про Маравича знятий один художній і два документальні фільми, написано кілька біографій. Але навіть не всі записи з його грою збереглися - люди досі копаються в архівах, щоб відшукати щось новеньке.

А головне в міфі про Маравича - смерть в 40 років, яку він сам же в деталях і передбачив однією фразою. У 1974-му Маравич дав інтерв'ю, де сказав:

"Я не хочу грати в НБА десять років і померти від серцевого нападу в 40". Саме це і сталося через 14 років.

Маравич в 40 років помер від серцевої недостатності. У його житті було десять сезонів НБА.

Гравець помер, граючи в баскетбол з друзями на церковному майданчику. Він сказав їм, що грав в цьому році всього лише раз і відчуває себе відмінно. Але скоро Маравич зомлів. Виявилося, що у нього був невиявлена вада серця - відсутність лівої коронарної артерії. Аномально велика права артерія компенсувала дефект, але вона все-таки не витримала навантажень.

Фраза Маравича про десять сезонів в НБА і смерть в 40 років виглядає як вигадана. Але він дійсно передбачив свою смерть. Це підтверджує спортивний журналіст Енді Нуццо, який брав у нього те саме інтерв'ю:

"Це трохи лякає. Коли я дізнався про смерть Маравіча, то читав, читав, читав і продовжував перечитувати той матеріал, розуміючи, що все сходиться".

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