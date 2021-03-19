 Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал ЛЄ | Блоги | Champion.com.ua
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Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал

Сьогодні 20:21 Андрій Твердохліб 735 0
Гідний вчинок легендарного тренера
Вчинок дня: Моуріньою зайшов у роздягальню Динамо, щоб привітати з виходом у чвертьфінал

Джерело - Чемпіон.

Загребське Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи здійснило феноменальний камбек у протистоянні з лондонським Тоттенгемом. Хорвати програвши першу гру в гостях (0:2), зуміли забити 3 голи в домашній грі, не пропустивши жодного.

Після матчу-відповіді головний тренер Шпор Жозе Моурінью.

"Футболісти Динамо залишили на полі піт і кров. Я маю їх привітати! Моя команда не була такою, яка хоче виграти, а для нашої команди кожна гра - важлива. Сумно. Я щойно вийшов із роздягальні Динамо, привітав хлопців, мені дуже шкода, що не моя команда виграла матч за рахунок свого ставлення до справи", - заявив Особливий.

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