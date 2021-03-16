Джерело - Чемпіон.

Дикий епізод стався в товариському матчі між юніорською командою Дніпро-1 і томаківського Скорука. Гра відбулася ще 3 березня в манежі міста Придніпровськ.

У звичайній ігровій ситуації в центрі поля захисник Скорука Сергій Пінчук стрибнув у польоті, підкатом це назвати важко, у футболіста дніпрян Олександра Кулика. Точний діагнос футболісту зможуть поставити лише після того, як зійде пухлина, але за попередньою інформацією у Кулика розрив задньої хрестоподібної зв'язки та імпресійний перелом виступів великогомілкової і стегнової кістки!!! Зрозуміло, що в такій ситуації давати прогнози неможливо, але Кулику загрожує завершення кар'єри...

Скорук і Пінчук вибачилися перед футболістом Дніпро-1, а клуб готовий допомогти фінансово в лікуванні та відновленні Кулика.

Виконавчий директор Дніпро-1 Андрій Русол у коментарі Трибуні зазначив, що клуб буде звертатися в КДК УАФ і комітет з етики з проханням дати оцінку епізоду.

"Ми можемо оплатити лікування і без їх допомоги. Для нас питання відновлення Саші - дуже важливий. Ніхто його не кине, ми будемо максимально в цій ситуації поряд з ним. Тим більше, він з академії клубу, я знаю його сім'ю, його маму."

Як колишній футболіст і як батько дитини можу сказати, що це страшно. Такий футболіст, як Пінчук - загроза на футбольному полі" - сказав Русол.

Чемпіон звернувся за коментарем до Сергія Пінчука.

"Хочу відразу сказати, що зіграв дуже грубо і побажати Сашку якнайшвидшого одужання! Ситуація неприємна, вважаю за необхідне пояснити, бо зараз іде гра в одні ворота, відверто кажучи цькування!

Була важка жорстка гра з неоднозначним суддівством (швидше за все, ненавмисний, низького рівня, арбітраж), якщо СК Дніпро-1 все-таки викладе весь матч, а не окремо взятий епізод, де все це видно, і де до слова ми вже грали в меншості, після чергового незафіксованого фолу, коли забили другий гол (мене штовхнули на воротаря, який зніс мене, і забили гол), знову поштовх (цілком ігровий) - суддя промовчав, я не впорався з емоціями і зробив цей необдуманий вчинок, у нас зараз збори, хто грав професійно в футбол знає, що на тлі фізичного виснаження важко контролювати емоції.

Зараз ситуація така, що клуб шантажують і погрожують не дати отримати атестат на Другу лігу, усіма правдами і неправдами, до слова, мені довелося піти з ФК Скорук. Ще я отримую погрози на свою адресу. На мою думку - це вже перебір, так я зіграв не виправдано грубо, але таке досить часто трапляється у футболі, на жаль це частина футболу. У футбол грають живі люди з емоціями, і я не виключення. Саші хочу побажати якнайшвидшого відновлення і повернутися сильніше ніж раніше!,- сказав Пінчук.

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