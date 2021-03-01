Це УПЛ! Мілевського нокаутували в матчі чемпіонату України

У матчі 16-го туру УПЛ Минай - Олімпік (2:1) стався кумедний епізод. В одній з атак закарпатського клубу Артем Мілевський зачепився за м'яч у штрафному майданчику супротивника і скинув м'яч правому захиснику Шеммі Маембе.

Гравець із Замбії прийняв рішення пробивати по воротах донецького клубу, але трохи не розрахував і зарядив прямо в обличчя Мілевському. Артем від несподіваного і сильного удару навіть опустився на землю, але швидко піднявся і продовжив гру.

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