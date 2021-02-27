Ганебна симуляція! Футболіст ударив себе каменем у скроню

У матчі третього дивізіону Гватемали між Батанекос і Депортіво Сан-Лоренсо Джогофут (1:3) сталася просто шокуюча симуляція.

Гравець Батанекос Росбін Рамос симулював потрапляння в нього каменя з боку уболівальників. З трибун на поле під час матчу справді прилетів камінь. Але він нікого не зачепив. Проте "артист" Рамос спробував отримати з цієї ситуації вигоду.

Футболіст підбіг до каменя, взяв його в руку і сам себе вдарив ним у скроню, після чого впав на газон і почав зображати страждання, благаючи про медичну допомогу.

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