Український чемпіон жорстко впав на тренуванні

Олімпійський чемпіон Ріо зі спортивної гімнастики у вправах на брусах, шестиразовий чемпіон Європи і дворазовий переможець Європейських ігор Олег Верняєв впав під час тренування.

27-річний уродженець Донецька намагався виконати опорний стрибок, але не зміг утримати рівновагу і впав із матів на козла, ударившись спиною і головою.

"Входження у форму, дуже складний процес. Шлях чекає складний, але тільки вперед", – підписав ролик спортсмен, який виклав в Instagram.

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