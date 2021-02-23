Джерело - Чемпіон.

На минулому тижні один проти одного із акціонерів київського Динамо Віктора Медведчука було застосовано санкції РНБО. Після чого фанати київського Динамо вивисіли ганебний банер на адресу одіозного політика та брата президента Динамо Григорія Суркіса.

Згадуємо скандальний аудіозапис. Голоси учасників діалогу схожі на голоси Ігоря Суркіса та Ігоря Коломойського.

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