У Мексиці суддя відбив м'яч, що летів у ворота

У поєдинку 7-го туру Чемпіонату Мексики з футболу зустрічалися між собою Крус Асуль і Толука.

На 36-й хвилині матчу, за рахунку 2:0 на користь Крус Асуль, футболісти цієї команди втекли в контратаку. Луїс Ромо обвів воротаря Толука пробив і влучив у штангу. М'яч відскочив до іншого гравця Крус Асуль. Той покотив м'яч, фактично, в порожні ворота, і той потрапив в арбітра, від ноги якого м'яч, змінивши напрям, пішов за межі поля.

Футболісти наполягали, щоб гол був зарахований, проте арбітр на це не пішов.

Варто відзначити, що Крус Асуль все ж переміг - 3:2.

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