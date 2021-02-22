Клуб Першої ліги розмістив оголошення про пошук нападника

Кременчуцький футбольний клуб Кремінь на офіційному сайті розмістив оголошення про пошук форварда.

"Оголошуємо пошук нападника у футбольний клуб Кремінь. Розглядаємо варіанти як підписання повноцінного контракту так і варіант оренди. Для гравців Прем’єр-Ліги надаємо майданчик для награвання гравців та гарантоване місце на полі.

Бажаєш долучитися до нашої команди – надсилай резюме на електронну адресу [email protected] з поміткою "нападник", - йдеться в оголошенні.