Джерело - Чемпіон.

Центровий збірної України Олексій Лень зіграв вдалий матч Вашингтон Візардс і допоміг команді обіграти Денвер Наггетс (130:128).

Лень набрав 10 очок і зробив 8 підбирань. Під час матчу він відзначився кількома яскравими моментами. За 2 секунди до кінця другої чверті лідер команди Расселл Вестбрук віддав пас на Леня через весь майданчик, українець до сирени встиг виконати данк.

В іншому епізоді Лень після передачі Бредлі Біла також виконав кидок згори.

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