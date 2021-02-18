Місія: Виграти 21 тачку у Favbet

Компанія Favbet оголошує старт акції з розіграшем 21 авто

Усі чоловіки — діти. Змінюються лише іграшки. Саме тому Favbet розігрує 21 автівку для дорослих хлопчиків. А щоб розіграш був захопливим — робить це у стилі відомої гри.

Всі люди схильні піддаватися ностальгічним почуттям. На них і вирішили зіграти автори кампанії. Щоб кожен чоловік згадав початок нульових, ночі, проведені перед монітором комп’ютера, чіти і круту музику і атмосферу свободи. Ставка від 100 гривень і ти все це пригадаєш у погоні за тачкою.

Обличчями кампанії стали Артем Мілевський та Віктор Вацко, які органічно вжилися в ролі героїв гри та стали провідниками історії на шляху до тачки.

Перший етап акції вже розпочався. В ньому розігруються 7 машин марок Jaguar XE, Ford EcoSport та цінні призи. Деякі з них відсилають прямо до тематики кампанії: вертоліт на радіоуправлінні, політ на вертольоті в Києві, годинники, Sony Playstation 5 та багато інших.

Крім призів кожен учасник зможе забути про лютневі морози, сірі будні, рутину та відчути дух Маямі з його сонячним настроєм та постійним святом.

Погнали!

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