 Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+ | Блоги | Champion.com.ua
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Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+

Сьогодні 20:28 Valeriy Ruchka 183 0
Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+

Джерело - Чемпіон.

Колишній баскетболіст Логан Келлі, який виступав за команду університету Монтевалло, був заарештований у мексиканській Тіхуані за звинуваченням у вбивстві 19-річної танцівниці нічного клубу Ісіди Аталії Ромеро.

Правоохоронці затримали 26-річного американця на місці злочину.

Свідки розповіли іспанськомовним ЗМІ, що жертва спілкувалася з іншим чоловіком у коридорі мотелю, що примикає до бару, коли підозрюваний підійшов ззаду і перерізав їй горло складаним ножем.

На відео, поширеному в соціальних мережах, відображено момент убивства. Келлі, на якому була маска від коронавiрусу, бере дівчину за голову й завдає удару в шию. Потім Келлі тікає від охоронців, які переслідують його, в той час як жертва падає на підлогу.

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