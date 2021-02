Колишній баскетболіст зарізав дівчину. Злочин потрапив на відео. ВІДЕО 18+

Колишній баскетболіст Логан Келлі, який виступав за команду університету Монтевалло, був заарештований у мексиканській Тіхуані за звинуваченням у вбивстві 19-річної танцівниці нічного клубу Ісіди Аталії Ромеро.

Правоохоронці затримали 26-річного американця на місці злочину.

Свідки розповіли іспанськомовним ЗМІ, що жертва спілкувалася з іншим чоловіком у коридорі мотелю, що примикає до бару, коли підозрюваний підійшов ззаду і перерізав їй горло складаним ножем.

На відео, поширеному в соціальних мережах, відображено момент убивства. Келлі, на якому була маска від коронавiрусу, бере дівчину за голову й завдає удару в шию. Потім Келлі тікає від охоронців, які переслідують його, в той час як жертва падає на підлогу.

Security cam footage from Adelita’s Bar in Tijuana shows the moment U.S. Citizen Logan Matthew Kelley murdering a 19 year old worker by slitting her throat. Security guards detained him at the scene until the police arrived. The murder occurred on Wednesday pic.twitter.com/3z75i1zlAM