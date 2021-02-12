8 фільмів про спорт, що надихають

Джерело - Чемпіон.

Фільми про спорт відрізняються своєю драматичністю та здатністю подарувати величезний заряд мотивації. Тож якщо хочете відчути натхнення для спортивних та й будь-яких життєвих звершень, обирайте одну із цих кінокартин і насолоджуйтеся переглядом.

Сила волі

Рік виходу: 2016.

Тривалість: 134 хв.

В основу сюжету покладено історію реального афроамериканського легкоатлета Джессі Оуенса. Попри свою бідність та процвітаючий у той час расизм, темношкірий спортсмен зміг досягти неабиякого успіху — здобути 4 золоті медалі на Олімпіаді-1936, яка проходила у Берліні. Цей фільм демонструє, що мрії збуваються навіть у найскладніші часи. Головне — вірити в себе та наполегливо працювати.

Нокдаун

Рік виходу: 2005.

Тривалість: 138 хв.

Екс-боксер Джиммі Бреддок погоджується на будь-яку роботу, адже йому необхідно годувати сім'ю. Та раптом Джиммі отримує можливість провести бій з претендентом на звання чемпіона світу. Поєдинок завершився перемогою Джиммі, тож на нього чекає ще одне, надзвичайно серйозне, випробування — вийти на ринг проти чемпіона світу Макса Бера, який до цього під час бою вбив двох суперників. Ніхто не вірить в успіх Джиммі, однак він не збирається віддавати перемогу.

Невидима сторона

Рік виходу: 2009.

Тривалість: 129 хв.

Фільм розповідає історію чорношкірого сироти Майкла Оера, який потрапив у прийомну родину. Нова сім’я Майкла огорнула його любов’ю і турботою. Хлопець вирішує стати членом шкільної футбольної команди. Його чекає багато випробувань, але завдяки своїй доброті й неймовірній силі, а також підтримці люблячих людей Майкл долає всі перешкоди.

Едді "Орел"

Рік виходу: 2016.

Тривалість: 105 хв.

Головний герой Едді Едвардс все життя мріє стати переможцем Олімпійських ігор. Для цього він вирішив займатися швидкісним спуском на лижах, але його плани руйнує приймальна комісія. Та Едді не опускає руки й пробує себе у стрибках з трампліна. Шлях до золотої медалі видається неймовірно складним, однак Едді ні на секунду не забуває про свою заповітну мрію.

Воїн

Рік виходу: 2011.

Тривалість: 139 хв.

Історія бійця Томмі Конлона, який повернувся додому після тривалої відсутності та починає готуватися до участі у великому турнірі. Тренувати Томмі вирішив його батько, який колись був здібним боксером, але зараз страждає від алкогольної залежності. Молодий боєць з легкістю перемагає у всіх поєдинках, однак у фіналі йому доведеться вийти на ринг проти свого брата.

Гра їхнього життя

Рік виходу: 2005.

Тривалість: 97 хв.

Неймовірно мотивуюча кінокартина про виступ збірної США з футболу на чемпіонаті світу, що відбувся у Бразилії в 1950-му році. Фільм розкриває подробиці із життя гравців і тренерів збірної. Та головною подією є легендарна перемога американської команди над збірною Англії.

Історія Геббі Дуглас

Рік виходу: 2014.

Тривалість: 82 хв.

Геббі Дуглас народилася з рідкісним захворюванням крові. Дівчинка була четвертою дитиною в сім’ї, тож коли її батько втратив роботу, всім було дуже непросто. Однак ці та інші труднощі не завадили Геббі стати першою в історії темношкірою чемпіонкою світу з багатоборства у спортивній гімнастиці, а також здобути золоту медаль Олімпійських ігор.

Серфер душі

Рік виходу: 2011.

Тривалість: 106 хв.

Під час серфінгу на 13-річну дівчину Бетані Хемілтон напала акула. Через нещасний випадок Бетані втратила ліву руку. Але це не зламало мужню героїню і вона змогла знову стати на дошку й навіть брати участь у змаганнях на правах здорової спортсменки.

Приємного перегляду!

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