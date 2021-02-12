Джерело - Чемпіон.

Іспанець Рафаель Надаль переміг у матчі 2 кола Australian Open американця Ммо (6:1, 6:4, 6:2).

Найцікавішим епізодом гри стався інцедент наприкінці 2 сету. Агресивна вболівальниця показала іспанцю середній палець і поводила себе, досить, неадекватно. Охорона турніру змушена була вивести порушницю зі стадіону. До честі Рафи, він не тримає образи та висловив припущення, що жінка трохи не розрахувала з алкоголем.

Нагадаємо, Еліна світоліна в 3 колі турніру зустрінеться з представницею казахстану Юлією Путінцевою.

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