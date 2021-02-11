Бастер Дуглас - перший, хто переміг Майка Тайсона.

Серед десятків несподіванок в боксі, що трапляються щороку, є одиниці, про які говорять через десятки років. Головний апсет стався рівно 31 рік тому - 11 лютого 1990 року.

Того дня в Токіо Джеймас Бастер Дуглас нокаутував Майка Тайсона - людину, яка не залишала нікому взагалі ніяких шансів: 37-0, 33 нокаути.

Дуглас тоді шокував увесь світ.

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