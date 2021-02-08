 Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса | Блоги | Champion.com.ua
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Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса

Сьогодні 09:21 Valeriy Ruchka 1989 0
Президенти України, олігархи та футболісти. У Києві провели в останню путь Михайла Суркіса

 Попрощатися з Михайлом Суркісом прийшло багато відомих людей: президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко, мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром, відомий блогер Дмитро Гордон разом зі своєю дружиною Олесею Бацман.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов, колишній власник Дніпра Ігор Коломойський, лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин та мільярдер Віктор Пінчук.

Також були і футболісти. Зокрема легенда Динамо Олександр Шовковський поділився спогадами про Михайла Давидовича Суркіса.

Михайло (при народженні Рахміль, - Прим.) Суркіс був військовим лікарем та брав участь у Другій світовій війні, а після демобілізації працював лікарем-невропатологом у поліклініці. Він вболівав за київське Динамо з 1957 року.

Після громадської панахиди Михайло Давидович Суркіс був похований на Берковецькому кладовищі, де спочиває і його дружина Римма Яківна

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