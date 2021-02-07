Джерело - Чемпіон.

В Лас-Вегасі відбувся головний бій турніру UFC Flight Night 184, в ньому зустрілися представники напівлегкій ваговій категорії 28-річний Корі Сендхаген і 39-річний Френкі Едгар. Поєдинок тривав усього 18 секунд: Сендхаген нокаутував суперника точним ударом коліна в підборіддя.

Для Сендхагена ця перемога стала 14-ю в його кар'єрі в ММА при всього двох поразках. У Едагара на рахунку 24 перемоги, дев'ять поразок і одна нічия.

Тепер Сендхаген, ймовірно, зможе стати одним з головних претендентів на перемогу в номінації Нокаут року (боксерська нагорода журналу The Ring, вручається з 1989 року за найвидовищніший нокаут року).

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