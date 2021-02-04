 Супербоул 2021: де і коли дивитися головний матч року | Блоги | Champion.com.ua
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Супербоул 2021: де і коли дивитися головний матч року

Сьогодні 10:09 Valeriy Ruchka 242 0
Супербоул 2021: де і коли дивитися головний матч року

8 лютого відбудеться фінальний матч Національної футбольної ліги - Тампа Бей Бакканірс зіграє з Канзас-Сіті Чіфс на стадіоні Реймонд Джеймс в Тампі.

ДЕ І КОЛИ ДИВИТИСЯ?

Матч розпочнеться о 1:30 (за київським часом), в ніч з неділі на понеділок. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі Viasat Sport.

ХТО ФАВОРИТ

Зараз Канзас вважається явним фаворитом, а на початку сезону ніхто не міг подумати, що Тампа дійде до фіналу, навіть маючи в наявності Бреді. Але в фіналі може статися все що завгодно, тим більше що вперше в історії Супербоула одна з команд зіграє на домашньому полі. У зв'язку з цим Тампі доведеться відмовитися від давньої традиції стріляти з гармати перед початком гри, оскільки ліга не хоче надавати Бакканірс домашню перевагу. Букмекери ж віддають перевагу саме команді Махоумса: коефіцієнт на перемогу Чіфс - 1.60, на Бакканірс - 2.45.

ЯКИХ АРТИСТІВ ЧЕКАТИ В ПЕРЕРВІ?

Цього року перед матчем і в перерві глядачів розважатимуть гурт Coldplay, а ще Ріанна, Бруно Марс і Майлі Сайруc. Хедлайнером стане The Weeknd.

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