Українська битва за золото: Магучіх проти Левченко

19-річна українка Ярослава Магучіх вписала своє ім'я в історію легкої атлетики та українського спорту, показавши феноменальний результат на турнірі в Банська Бистриця (Словаччина). Ярославі підкорилася висота у 2,06 м! Цим стрибком Магучіх встановила кілька рекордів.

До речі, головною конкуренткою Ярослави була теж українка. Друге місце на цих змаганнях посіла Юлія Левченко з результатом 196 см.

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