 Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. ВІДЕО 18+ | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
CAS прийняв рішення у справі Ястремської
Сьогодні 18:10 786
Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:49 74
Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 19:31 218
Шахтар програв Словану у контрольному матчі
Сьогодні 17:56 962
Шахтар зацікавився бразильським талантом
Сьогодні 16:54 529
Динамо подало заявку на Лігу Європи
Сьогодні 16:24 1001
УАФ підтвердила товариський матч України з Чехією
Сьогодні 14:40 517
Родрігес відмовився переходити у турецький клуб
Сьогодні 11:28 2355
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 9:0. Огляд матчу
Сьогодні 09:58 1494
Наполі - Аталанта: онлайн-трансляція півфіналу Кубку Італії. LIVE
Сьогодні 07:14 953
Блоги
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії
Майстер-клас від Севільї: феноменальний контроль м'яча та гол у ворота Валенсії Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:26 407
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту
День народження кєнта! Божевільна гармата Олександра Алієва у ворота Порту Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:43 859
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса
Це мразь: менеджер Ломаченка відреагував на суддівські записки в бою проти Лопеса Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:56 5350 1
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії
Відео дня. Магучіх стрибнула на 2,06 - це четвертий результат в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:37 1733
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихатиме його в Аталанті Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 4465
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою
Мистецтво виконання булітів: французький хокеїст забив неймовірний гол однією рукою Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 1115
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах
Ліверпуль забив фантастичний гол у ворота Вест Гема: 5 дотиків і м'яч у воротах Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 3890
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані
Мережу обурили нові фото Донбас Арени. Стадіон у жахливому стані Valeriy Ruchka
01.02.2021 20:35 7442
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя
У чемпіонаті Бразилії голкіпер отримав жахливий удар бутсою в обличчя Valeriy Ruchka
01.02.2021 19:43 753
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем
Відео дня. Як Коваленко прощався з Шахтарем Valeriy Ruchka
01.02.2021 16:11 1839
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Футбол Визначився перший фіналіст чемпіонату африканських націй 169
19:49 Пряма трансляція Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 74
19:41 Футбол Верес програв Львову у контрольному матчі 174
19:31 Пряма трансляція Бернлі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 22 туру АПЛ. LIVE 218
19:25 Футбол СК Дніпро-1 втратив перемогу над Будучност у контрольному матчі 211
19:18 Блог Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ 3210
19:12 Блог Швед знову забиває за бельгійський Мехелен 589
19:09 Футбол Лаціо підписало правнука фашистського диктатора Муссоліні 790
19:00 Блог Відео дня. Як син Роналду святкував гол батька 297
18:54 Футбол Коваленко повернувся до України 1252
18:40 Футбол Олександрія зіграла внічию з ЛКС Лодзь у контрольному матчі 337
18:26 Футбол Минай переміг команду з Північної Македонії у контрольному матчі 465
18:13 Блог Мудрик оформив геніальний асист за Шахтар. Коноплянка не підвів 1206
18:10 Теніс CAS прийняв рішення у справі Ястремської 786
17:56 Футбол Шахтар програв Словану у контрольному матчі 962
17:40 Футбол Террі може очолити клуб з Чемпіоншипу 503
17:31 Блог Канадська майстерність. Відео неймовірного буліта з УХЛ 630 1
17:24 Футбол Аталанта не поспішає вносити Коваленка до заявки Ліги чемпіонів 587 1
17:09 Хокей Чемпіонат світу з хокею відбудеться без глядачів 768
16:54 Футбол Шахтар зацікавився бразильським талантом 529
16:41 Футбол Інтер - Ювентус 1:2. Огляд матчу 735
16:24 Футбол Динамо подало заявку на Лігу Європи 1001
16:11 Футбол Зоря - Валмієра 0:1. Огляд матчу 608
15:59 Футбол Тоттенгем – Челсі: Де дивитися матч АПЛ 737
15:49 Бокс Холіфілд готовий битися з Тайсоном 1053

Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+

Сьогодні 19:18 Valeriy Ruchka 3210 0
Олександр Алієв потрапив в черговий скандал
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв потрапив в черговий скандал. Цього разу він погрожував представнику поліції.

Причиною нервової поведінки стала зупинка патрульними поліцейськими автомобіля, в якому їхали Алієв і його друзі.

"С**а, не було б у тебе стволу, я б тебе, на**й, й****в, ти ліг би", - заявив футболіст під час спілкування з представником поліції.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()