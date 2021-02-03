Олександр Алієв потрапив в черговий скандал

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Динамо і збірної України Олександр Алієв потрапив в черговий скандал. Цього разу він погрожував представнику поліції.

Причиною нервової поведінки стала зупинка патрульними поліцейськими автомобіля, в якому їхали Алієв і його друзі.

"С**а, не було б у тебе стволу, я б тебе, на**й, й****в, ти ліг би", - заявив футболіст під час спілкування з представником поліції.

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