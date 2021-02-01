Унікальна ситуація відбулася у матчі 40-го туру чемпіонату Чехії між Младою та Енергією.

За рахунку 1:2 на користь гостей команда господарів пішла у ва-банк та замінила свого голкіпера на шостого польового гравця. В черговій спробі увійти у зону гостей господарі вкинули шайбу, яку біля борту підібрав голкіпер Енергії Філіп Новотни. У нього було декілька секунд на роздуми, після чого шайба полетіла через увесь майданчик у порожню рамку воріт суперника. Голкіпер Енергії став першим представником свого амплуа, який вразив ворота суперника прямим кидком.

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