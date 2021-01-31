Російський боєць Шаміль Мусаєв влаштував бійку після завершення бою зі словенцем Уросом Юрішичем в рамках турніру KSW 58, який відбувся в польському Лодзі.

Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів, але відразу ж після оголошення результатів з подачі дагестанця розпочалася серйозна бійка.

Керівництво польського промоушена KSW обіцяє розібратися в інциденті і покарати винних.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua