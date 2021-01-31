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Російський боєць напав на суперника після закінчення бою

Сьогодні 16:33 Valeriy Ruchka 408 0
Російський боєць напав на суперника після закінчення бою

Російський боєць Шаміль Мусаєв влаштував бійку після завершення бою зі словенцем Уросом Юрішичем в рамках турніру KSW 58, який відбувся в польському Лодзі.

Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів, але відразу ж після оголошення результатів з подачі дагестанця розпочалася серйозна бійка.

Керівництво польського промоушена KSW обіцяє розібратися в інциденті і покарати винних.

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