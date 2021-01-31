Російський боєць Шаміль Мусаєв влаштував бійку після завершення бою зі словенцем Уросом Юрішичем в рамках турніру KSW 58, який відбувся в польському Лодзі.
Мусаєв переміг одноголосним рішенням суддів, але відразу ж після оголошення результатів з подачі дагестанця розпочалася серйозна бійка.
Керівництво польського промоушена KSW обіцяє розібратися в інциденті і покарати винних.
#KSW58 pic.twitter.com/kLZXh4QaMH— El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 30, 2021
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua