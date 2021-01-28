Останні новини бігу у подкасті Пейсмейкери

Зламати носа й розбити коліна - ціна перемоги на ультрамарафоні.

Розумні кросівки Nike шнуруються через смартфон.

Дослідили, як краще рухатися горбистою місцевістю – бігом чи ходьбою.

І на фоні тотального анонсування довгоочікуваних офлайн-забігів один організатор відомого напівмарафону в Україні все ж заздалегідь відмінив свій старт у 2021 році. Хто? Слухайте у “Пейсмейкерах”.

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