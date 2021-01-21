 Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Сьогодні 13:51 Valeriy Ruchka 1271 0
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський вшанував пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

"6 років тому закінчилась оборона ДАПу. 242 дні, майже в повному оточені, кіборги тримали оборону. Героїчніі події того часу увійдуть в підручники новітньої історії України. Відстоюючи цей клаптик української землі наші військові показали незламність духу українського народу"
 
 
 
 
 
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