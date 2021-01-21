Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський вшанував пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

"6 років тому закінчилась оборона ДАПу. 242 дні, майже в повному оточені, кіборги тримали оборону. Героїчніі події того часу увійдуть в підручники новітньої історії України. Відстоюючи цей клаптик української землі наші військові показали незламність духу українського народу"

View this post on Instagram A post shared by Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua