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Кемпінговий намет: на природі — як вдома

Сьогодні 13:54 Андрій Твердохліб 159 0
Кемпінговий намет: на природі — як вдома

Джерело - Чемпіон.

Навряд чи знайдеться людина, байдужа до відпочинку за містом, але відсутність звичних благ цивілізації багатьох лякає. Так і проходять повз заміська освіжаюча прохолода на тлі прекрасного заходу сонця і концерт цвіркунової музики.

Напевно, не всі знають, що сучасна кемпінгова палатка здатна забезпечити комфорт, захистити від дощу і комах і навіть може складатися з декількох кімнат.

Відпочиваємо за містом із комфортом

Сучасне бівачне спорядження створено для забезпечення максимально комфортного заміського проведення часу. Відпочинок у кемпінгу передбачає, що до місця стоянки ви будете добиратися на автомобілі, а значить можна взяти все, що треба. А потрібно таке:

  • Намет — кемпінгові намети призначені не тільки для сну: вони доволі високі для того, щоб пересуватися в повний зріст, можуть мати кілька "кімнат" і вміщати в себе цілу компанію. Тобто в кемпінговому наметі можна повноцінно жити. Щоб відпочинок не затьмарився прикрими дрібницями, потрібно звернути увагу на такі моменти:

    • надійна конструкція, яка забезпечується каркасом (дугами) з фібергласу, дюрапола або алюмінію (перераховані в порядку зростання надійності і ціни) і розтяжками (не менше чотирьох), міцність конструкції впливає на вітростійкість намету;

    • матеріал тенту — намети виготовляються з поліестеру, нейлону, поліетилену; чим щільніше переплетення ниток, тим тканина міцніше і менш схильна до деформації;

    • водонепроникність — вимірюється в міліметрах водяного стовпа: якщо цей показник вище 3000, то намет зможе захистити від доволі сильного короткого дощу, 5000 — від тривалого і сильного дощу, 1500 — розрахований на слабкі опади;

    • шви — мають бути акуратними, рівними, без ниток, що стирчать, і обов'язково проклеєними;

    • фурнітура — має працювати плавно, без заїдань, замки і люверси — акуратно встановлені;

    • паспорт — відповідальні виробники постачають свій виріб із паспортом, де зазначені матеріали, правила експлуатації та догляду, гарантійні зобов'язання.

  • Спальні речі — сон за будь-яких умов повинен бути повноцінним, і для відпочинку на природі потрібно придбати надувні килимки, подушки, підголівники: під час транспортування вони займають мало місця і забезпечують якісний сон. Також обов'язковим елементом є спальник, для кемпінгу — краще у форматі ковдри.

  • Кухонне приладдя — є спеціально розроблені набори похідного посуду, де один і той же предмет може виконувати різні завдання: наприклад, кришка для казана служить також сковорідкою і тарілкою. Такі набори виконані з міцних і легких у догляді матеріалів. Незайвою також буде компактна газова плита.

 

І найбільший бонус у тому, що з кемпінговим наметом немає обмежень у виборі місця відпочинку: море, ліс, річка — вибір лише за вами.

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