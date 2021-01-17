Фото дня: Брати Клички і Мохаммед Алі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Мухаммеду Алі виповнилося б 79 років.

Мухаммед Алі народився під ім'ям Кассіус Марселлус Клей 17 січня 1942 року. Він став олімпійським чемпіоном в Римі-1960, а 4 роки по тому чемпіоном світу в професійному боксі. Є одним з найвідоміших боксерів в історії.

З Віталієм і Володимиром Кличками Найвелічніший (прізвисько Алі) познайомився понад 20 років тому.

В Луїсвіллі, де він народився, в 1978 році з'явився бульвар його імені, а 19 листопада 2005 року в Луїсвіллі відбулося відкриття "Мохаммед Алі-Центр". Споруда є міжкультурним центром з музеєм, присвяченим життю Мухаммеда Алі. Шестиповерховий будинок має загальну площу 8988 м². Витрати на будівництво склали 80 млн доларів.

Помер Алі 2 червня 2016 року.

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