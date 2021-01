Уболівальники засумували. Голий чоловік перервав матч в Новій Зеландії

Оголений чоловік ощасливив своєю присутністю глядачів тестового матчу з крикету між збірними Нової Зеландії та Пакистану.

Гра відбулася на стадіоні Бей Овал в місті Тауранга, куди допустили уболівальників. Один з них прорвався на поле в шкарпетках і, прикриваючи рукою геніталії, промчав по майданчику заради Селфі з гравцем новозеландської команди Кейном Вільямсом.

Стрікер встиг сфотографуватися зі спортсменом, перш ніж його збив з ніг і скрутив сек'юріті.

Sign this streaker up for the Chiefs! pic.twitter.com/vBlg4UCJ8t