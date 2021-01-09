Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт в матчі регулярного чемпіонату НБА обіграв Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 115:105.

Розігруючий Ворріорс Стефен Каррі набрав 38 очок, зробив 11 передач і 3 перехоплення. Також 32-річний американець реалізував 9 триочкових.

Каррі провів 50-й матч в кар'єрі з 8+ влученнями з-за дуги, що раніше не робив жоден гравець в історії НБА. Більш того, немає жодного гравця, який домігся до позначки в 50 ігор з 7 влученнями з-за дуги.

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