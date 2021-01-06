Сьогодні, 6 січня, легендарному Валерію Лобановському могло б виповнитись 82 роки. УЄФА з нагоди дня народження Метра опублікував у своєму офіційному Twitter фото з визначними подіями у його житті. Також футбольний союз перелічив більшість досягнень Лобановського у статусі гравця та тренера.

📅 6 января 1939 года родился Валерий Лобановский



🏆 (2) Кубок кубков (1975, 1986)

🏆 Суперкубок УЕФА (1975)

🏆 (9) Чемпионат СССР (1 как игрок)

🏆 (5) Чемпионат Украины

🥈 Серебро ЧЕ-88

🥉 Бронза ОИ-76 @DynamoKyiv pic.twitter.com/QuyJza52FX — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 6, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua