Сьогодні, 6 січня, легендарному Валерію Лобановському могло б виповнитись 82 роки. УЄФА з нагоди дня народження Метра опублікував у своєму офіційному Twitter фото з визначними подіями у його житті. Також футбольний союз перелічив більшість досягнень Лобановського у статусі гравця та тренера.
📅 6 января 1939 года родился Валерий Лобановский— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 6, 2021
🏆 (2) Кубок кубков (1975, 1986)
🏆 Суперкубок УЕФА (1975)
🏆 (9) Чемпионат СССР (1 как игрок)
🏆 (5) Чемпионат Украины
🥈 Серебро ЧЕ-88
🥉 Бронза ОИ-76 @DynamoKyiv pic.twitter.com/QuyJza52FX
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