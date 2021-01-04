У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри

У неділю, 3 січня, стався неприємний випадок за участю бразильського гравця, що грає в третьому дивізіоні португальського футболу.

24-річний Алекс Аполінаріо з Алверки переніс зупинку серця і дихання на 27-й хвилині першого тайму в матчі проти команди Алмейрім.

Аполінаріо близько 5 хвилин надавали допомогу, поки не приїхав реанімобіль. Першим до нього взагалі підбіг пожежний, слідом - клубні медики. У них був дефібрилятор, і його застосували кілька разів прямо на полі. Партнери Алекса (та й суперники теж) в шоці бродили по полю, деякі стояли на колінах.

Спортсмен доставлений рятувальниками у лікарню Віла-Франка-де-Шира.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua