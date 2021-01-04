Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стефен Каррі набрав 62 очка в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Портленд Трейл Блейзерс (137:122).

Каррі реалізував 18 з 31 кидка з гри, включаючи 8 їх 16 триочкових, зробив 5 підбирань, 4 передачі та 5 втрат за 36,5 хвилини ігрового часу. Також Стеф оновив особистий рекорд за кількістю точних штрафних кидків в одному матчі, реалізувавши 18 з 19.

Каррі встановив особистий рекорд результативності за кар'єру в НБА. Стефен набрав найбільше очок у складі Ворріорс з часів Ріка Беррі в 1974 році і став другим найстаршим баскетболістом з 60+ очок в активі після легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта в останньому матчі його кар'єри.

Також Каррі став першим гравцем після Кобі Брайанта, кому підкорилося подібне досягнення за 36 або менше хвилин на майданчику. У 2005 році Брайант набрав 62 бали за 33 хвилини.

У нинішньому сезоні лідер Голден Стейт в середньому за гру набирає 32,3 очка, робить 4,7 підбирання і віддає 6,2 передачі.

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